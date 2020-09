“Allaccia le scarpe” e lascia l’auto a casa: la farmacia Alfidi di Avezzano regala uno sconto

Avezzano. Lasciare a casa l’auto e spostarsi a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici per ridurre la quantità di sostanze inquinanti nell’aria riscoprendo la città a misura di pedone. Questo è l’obiettivo della Giornata Mondiale senza Auto che viene celebrata il 22 settembre di ogni anno promosso dalla World Carfree Network (WCN) dal 2000.

In occasione di questa giornata la Farmacia “Alfidi” di Avezzano ha lanciato “Allaccia le scarpe”, un’iniziativa curiosa che prevede il 10% di sconto per chi si reca in farmacia lasciando a casa l’auto.

Ogni mezzo va bene purchè rispetti l’ambiente e sia ecosostenibile. Citando il regolamento appeso fuori dalla farmacia “anche il cavallo va bene, ma per ora non siamo previsti di fieno”.

L’iniziativa è attiva dal 17 al 22, e la modalità di partecipazione è semplice: basta lasciare l’auto a casa e mandare una foto o un video che testimonino il tragitto, sui canali social della farmacia. Arriverà subito un coupon nominale valido fino ad Ottobre.

“È un gesto semplice che sensibilizza ad un uso consapevole dell’automobile, spesso prendiamo l’auto per spostarci di poche centinaia di metri generando traffico, inquinamento e favoriamo una vita sedentaria, vogliamo premiare chi ha un pensiero per se stesso e per l’ambiente”, spiegano gli organizzatori. La farmacia sposa da tempo la sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e si impegna in queste campagne per portare un messaggio positivo a tutta la comunità.