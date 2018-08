Alla scoperta della Valle Di Amplero e del territorio su due ruote con “Archeobike Collelongo”

Collelongo. Si terrà il 12 Agosto,con partenza da Piazza Ara Dei Santi la seconda edizione di ArcheoBike 2018,la Cicloturistica organizzata da LineaOroSport,da Collelongo Mtb, e dal Comitato Feste Patronali.

La cicloturistica rappresenta un’occasione unica per apprezzare quello che offre il territorio dal punto di vista storico e naturalistico. Lo scopo dichiarato dagli organizzatori è quello di Coinvolgere tutti i Bikers che hanno come Hobby la Mountain Bike.Quest’anno si può scegliere tra due percorsi: uno da 32 chilometri ed uno da 39 più sfidante per quelli che vogliono mettersi alla prova. Alla termine della manifestazione ci sarà un Fantastico Pasta Party ed Hamburger Party, con fiumi di birra iniziando a pensare già alla manifestazione 2019.

