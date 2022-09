Alla scoperta dei suoni della natura con la musica dell’arpa celtica, l’evento in Val D’Arano

Ovindoli. Una giornata di immersione nella foresta accompagnati dai suoni della natura e dell’arpa celtica è in agenda per domenica, 2 ottobre, dalle 10 alle 17, a Valle D’Arano, a Ovindoli.

“Nonostante i buoni propositi stai andando ancora di corsa? Ritmi veloci, impegni stressanti e non ti sembra di avere del tempo per te?”, scrivono gli organizzatori, “è arrivato il momento per fare un bel respiro, prenderti una pausa per passare dei bellissimi momenti nella natura di Valle d’Arano, nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino. Faremo una piacevole passeggiata per riscoprire la biodiversità del nostro territorio, rallentando percepiremo meglio i colori, i profumi ed i suoni intorno a noi. Il bosco al suo interno custodisce tanti tesori inaspettati uno di questi è “Il segreto originario” l’opera di Land Art di Molby che si rivelerà a noi. Mangeremo insieme per concludere nel pomeriggio con dei movimenti piacevoli accompagnati dalla musica”.

Iniziativa realizzata da da Rossella Frozza: Facilitatrice di Biodanza e Istruttrice nazionale Forest Bathing CSEN, Rosalia Ciciotti: Istruttrice nazionale Forest Bathing CSEN, Aradia: artista di arpa celtica e voce.

Attività gratuita su prenotazione: 3382958546 [email protected]

Cos’è il Forest Bathing?

Una pratica volta al miglioramento del benessere attraverso attività piacevoli e rilassanti da svolgere in contatto con la natura dei boschi. https://www.forestbathingcsen.it/

Finanziamento Gal Marsica, Fondo FEASR – Misura 19 – Sottomisura 19