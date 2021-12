Alla Pinguino di Avezzano torna il “Syncro Camp invernale”, attese più di 30 atlete anche da Teramo

Avezzano. Al via la seconda edizione del “Syncro Camp invernale” organizzato dalla Pinguino Nuoto di Avezzano per il 27, 28 e 29 dicembre. Una tre giorni di full immersion per le atlete di nuoto sincronizzato che approfondiranno tecnica, danza ed espressività. Tutti aspetti fondamentali per la realizzazione della routine perfetta e che saranno curati da professionisti del settore, come Carmine De Amicis, ballerino internazionale che terrà delle lezioni tematiche sul movimento del corpo fuori e dentro l’acqua. Per quanto riguarda la sezione nuoto, saranno presenti i tecnici Luca Ferretti e Daniele Galliani e, a completare lo staff d’eccezione del camp, due campionesse europee di sincronizzato: Federica Tommasi che segue le atlete della Pinguino già da 7 anni e la new entry Lorena Zaffalon, “stella” delle specialità di solo, duo e squadra.

“Sarà un lavoro sinergico che migliorerà di certo le performance delle atlete”, ha spiegato la coach, Francesca Sabatini, “lavoreremo sulla tecnica dei fissi della specialità obbligatori e su tutti i tipi di coreografie”. Oltre ai big del settore, ci sarà lo staff tecnico che segue le ragazze nei loro allenamenti, tra cui Valeria Franchi, Susanna Di Matteo, Fabiana Gallese, Ilaria Petricca, Melissa Mastrodicasa e Catalina D’Allestro. Un evento che unisce sport e socialità per un camp tecnico e coreografico che ogni anno riscuote tanti consensi e che in questa edizione vedrà la partecipazione di oltre 30 atlete provenienti anche da Teramo, sia della squadra agonistica che del settore Propaganda.

“Siamo molto orgogliosi di organizzare questo camp che è il secondo invernale e il sesto da quando abbiamo iniziato”, ha dichiarato la presidente, Daniela Sorge, “è importante offrire delle opportunità di miglioramento alle atlete con l’esperienza dei grandi e l’attenzione e la formazione degli allenatori che ogni giorno le affiancano. Un’occasione di crescita sportiva e personale “, conclude, “che siamo felici di poter garantire in sicurezza”.