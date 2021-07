Alla guida con un tasso alcolemico doppio rispetto al consentito e musica alta al locale: due denunce

Rocca di Mezzo. Musica ad alto volume nel locale, oltre l’orario consentito ma anche guida in stato d’ebbrezza, con un tasso alcolico del doppio rispetto a quello consentito alla guida, dalla legge.

Continua il controllo dei militari dell’Arma della compagnia di Avezzano su tutto il territorio, per garantire sicurezza ai cittadini, anche nelle aree più turistiche.

Sabato sera i carabinieri della stazione di Rocca di Mezzo hanno controllato gli automobilisti che si sono mossi sull’Altopiano delle Rocche e hanno denunciato un 42enne per guida in stato d’ebbrezza. L’uomo è stato fermato e sottoposto all’esame per testare la sua idoneità alla guida ed è stato sanzionato per avere un tasso alcolemico nel sangue superiore del doppio rispetto al limite consentito dalla legge. Oltre alla multa e alla denuncia è seguita per lui anche la sospensione della patente di guida.

Una seconda sanzione, seguida dalla denuncia, è scattata per il titolare di un bar/pub che stava mantenendo l’amplificazione della musica oltre l’orario consentito, creando così disturbo alla quiete pubblica.