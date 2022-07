Alla Farmacia De Bernardinis il Cornetto Algida senza glutine, il classico da sempre

Un classico da sempre dell’estate è il Cornetto Algida. Simbolo delle calde sere estive negli anni è stato creato in tante versioni: cioccolato, frutta, gourmet e altre. Ora è arrivata anche la versione gluten free del Cornetto Algida che oltre a essere senza glutine è anche senza lattosio.

Si tratta di un cremoso gelato alla panna senza lattosio (meno dello 0,01%) in una deliziosa cialda di mais senza glutine. Il suo arrivo sul mercato è stato salutato con gioia dai celiaci di tutta Italia che, grazie alla collaborazione di molti brand di gelati confezionati, ora possono scegliere tra diverse tipologie. L’offerta, infatti, è sempre più ampia e per questo la Farmacia De Bernardinis ha deciso di dare una risposta ampia ai suoi clienti celiaci.

Nell’area della Farmacia riservata ai prodotti senza glutine come pasta, pane, farine, biscotti e fette biscottate, si possono trovare anche i gelati Algida. Oltre al simbolico Cornetto Algida c’è anche il Cucciolone bikini, un altro storico gelato che è stato rivisitato in chiave gluten free. I biscotti al cacao con gelato al cacao magro e gelato al gusto di fiordilatte con copertura al cioccolato fondente e pezzetti di nocciole, sono adatti per una dolce merenda sia per i grandi, sia per i piccoli.

Alla Farmacia De Bernardinis ci sono poi tanti altri gelati da provare e gustare durante questa calda estate, tutti erogabili grazie tramite il buono per l’acquisto di alimenti senza glutine.

#adv