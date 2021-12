Alla Croce Rossa di Carsoli arriva Babbo Natale per la gioia dei più piccoli

Carsoli. Una gradita sorpresa ieri alla Croce Rossa di Carsoli: è arrivato Babbo Natale. Un momento di gioia soprattutto per i più piccoli arrivati subito nella sezione locale di Cri per un incontro speciale nel rispetto delle norme anticovid.

I bimbi hanno incontrato Babbo Natale per ricevere, direttamente dalle sue mani, un pacco speciale. I regali, che sono stati donati dalle famiglie della comunità, sono stati molto apprezzati dai piccoli che ne erano entusiasti di questo magico momento.

“È stata una mattina piena di gioia e di emozioni”, ha commentato il presidente del comitato locale di Croce Rossa, Luciano Camerlengo, “alcuni bambini, per quanto erano felici, non volevano più allontanarsi da Babbo Natale e altri, intimoriti, ci hanno messo un po’ per prendere confidenza, ma una volta superato l’ostacolo sono stati felicissimi di ricevere il regalo di persona.

Il nostro Babbo è stato bravissimo a portare loro gioia e felicità, rendendo questo incontro davvero speciale. Non solo i bambini hanno provato tante emozioni, ma anche i nostri volontari, che si sono commossi per la gioia dei bimbi. Questa giornata è stata un successo ed è stata molto emozionante per tutti. I bambini erano felicissimi e i genitori hanno ringraziato di cuore i volontari che hanno messo tutto il loro impegno e la loro anima in questo piccolo, ma grande progetto”.