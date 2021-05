Alla Cartiera Burgo di Avezzano si rinnovano le rsu e si continua a puntare sulla green economy

Avezzano. Arrivano quattro nuovi rsu alla Cartiera Burgo di Avezzano e si continua il lavoro di stabilizzazione del sito grazie alla green economy. La scorsa settimana i 138 dipendenti dello storico stabilimento di Avezzano si sono recati alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti sindacali di stabilimento. La commissione elettorale formata da Marco Evangelista, Armando Grande, Francesco Di Nunzio e Fabrizio Persia ha effettuato venerdì le operazioni di spoglio constatando che hanno votato 126 dipendenti e non ci sono state schede bianche.

L’Ugl ha ottenuto 48 voti, la Slc – Cgil 32, la Uilcom – Uil 23 e la Fistel – Cisl 23. I nuovi rappresentanti sindacali di stabilimento sono Gianluca Marianella (Slc – Cgil) più votato con 29 voti, Ottavio Venditti (Ugl) 27 voti, Pasquale Sansone (Uilcom – Uil) 20 voti e Fabrizio Cervellini (Fistel – Cisl) 17 voti.

“Sono stato l’rsu più votato e assumo quindi anche il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, ha commentato Marianella, “oggi sicuramente il tema all’ordine del giorno è proprio la sicurezza, anche alla luce della pandemia che continua a dettare i tempi della quotidianità. Cercheremo di seguire questo importante filone e al tempo stesso di concretizzare sempre di più la stabilità dello stabilimento punto fermo di questo territorio. Grazie alla green economy e alle nuove produzioni possiamo guardare al futuro con più serenità”.

La Cartiera Burgo negli ultimi anni ha puntato sulla produzione del cartoncino da imballaggio utilizzato molto dagli e-commerce. Grazie a questa svolta è riuscita a superare il periodo buio e a ricominciare a lavorare. “La Ugl L’Aquila ha ottenuto un consenso oltre ogni previsione, eleggendo, per la prima volta nella sua storia, proprie rappresentanze all’interno dello stabilimento”, hanno commentato dalla segreteria regionale, “i due candidati che ringraziamo vivamente per il lavoro svolto, hanno ottenuto un numero imponente di preferenze, si parla di quasi il 40% dei votanti, grazie alle quali la lista si è imposta come la più votata all’interno della cartiera Burgo Group SpA di Avezzano.

Ringraziamo tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno voluto accordare la fiducia nonché chi ha creduto in questo nuovo progetto presso la Burgo di Avezzano; progetto nato in collaborazione tra un dirigente Ugl del territorio marsicano, Ernesto Fracassi, in sinergia con il segretario provinciale Ugl L’Aquila, Roberto Bussolotti, insieme al segretario nazionale Ugl Chimici carta e stampa Enzo Valente”.