“All you need is love/ party”, il nuovo evento a Magliano per tornare a stare insieme

Magliano deì Marsi. “Pensate a una sera d’estate e un gruppo di amici. Aggiungete una buona dose di discorsi riguardo gli argomenti più disparati. Provate ad ascoltare l’eco di voci diverse che si alternano e insieme alimentano, partorendo un’idea. Ecco a voi, la ricetta di “all you need is love/ party”. Questo evento è frutto della volontà comune di stare insieme, creare dei ricordi tangibili e felici, ripristinare quella normalità fatta di piccole cose, incastrate nella morsa di una pandemia che sembrava aver tolto sapore persino al cioccolato. Lavorare, coordinando teste pensanti con proposte pensate, collaborare spinti dalla voglia di portare po’ di leggerezza, che non è superficialità, è stato ciò che ci ha animati”.

Gli organizzatori presentano così il nuovo evento organizzato a Magliano per accendere l’estate.

“Ci auguriamo che le persone possano trarre tutta la bellezza e il divertimento che hanno condotto noi fino a qui. La serata avrà luogo in data 20 agosto 2022, in località Magliano Dei Marsi, presso via del colle 7. Sono previste due tipologie di ingresso al fine di assecondare ogni tipo di esigenza. La prima opzione consta di un aperitivo cenato, pensato per incontrare i gusti più eterogenei, composto da un ricco tagliere, un primo piatto, una bevanda a scelta ed il dolce, al costo di €20. La seconda opzione prevede l’ingresso dopo cena, al costo di 5 euro, con consumazione in omaggio. In entrambi i casi, l’evento verrà accompagnato da dj set e cocktail bar. Vi aspettiamo numerosi!”.

Orari di ingresso:

Aperitivo 19.30

Dopocena: 22.30