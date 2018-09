Alimentazione e sport: al via la campagna Manteniamo il Passo promossa da Ancos di Confartigianato

Avezzano. Il giorno Giovedi 27 Settembre dalle ore 16:00 alle ore 18:00 si svolgerà presso la sede di Confartigianato Imprese Avezzano, in Via S.Donatoni 56, un incontro dedicato al tema di alimentazione e sport, volto a sensibilizzare i ragazzi dai 9 ai 16 anni ed i loro genitori verso uno stile di vita sano ed attivo. L’incontro rientra nell’ambito del progetto di servizio civile nazionale:

“Manteniamo il Passo: informazione e sensibilizzazione di singoli e famiglie sull’importanza di abitudini alimentari e stili di vita corretti” già alla seconda campagna. Il progetto, nell’anno 2018, è stato curato dai volontari Martina Tabacco e Giorgio Paolini.

Durante l’evento si assisterà agli interventi della dott.ssa biologa nutrizionista Cristina Di Sanza e della dott.ssa psicologa e psicoterapeuta Sara Di Salvatore, che offriranno la possibilità di conoscere meglio quali sono le corrette abitudini alimentari da assumere e quali sono le attività che possano permettere un migliore ed attivo svolgimento della vita quotidiana.

Si passerà attraverso la sfera psicologica per arrivare fino ai falsi miti esistenti sul tema di alimentazione e sport, con un’importante accento posto sull’argomento del riconoscimento delle etichettature dei prodotti. Verranno distribuiti dei questionari anonimi che, in seguito, saranno trasmessi alla sede Ancos Nazionale per poter effettuare una statistica sui comportamenti alimentari e fisici che la popolazione odierna adotta.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare gli uffici Ancos ai seguenti numeri:

0863/413713 – 26282 o inviare una email a info.confartigianatoavezzano@gmail.co