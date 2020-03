Alfonsi su esenzione pedaggi: ingiusto escludere le Forze dell’ordine

L’Aquila. La denuncia del consigliere provinciale Gianluca Alfonsi in merito all’esenzione del pagamento del pedaggio autostradale a favore del personale sanitario impegnato per fronteggiare l’emergenza, ad esclusione dei pendolari delle Forze dell’ordine, non si è fatta attendere. Sulla vicenda il consigliere provinciale Gianluca Alfonsi ha voluto fare chiarezza, rivolgendo anche un appello al presidente Marsilio.

“Apprendo con piacere della misura agevolativa prevista per una particolare categoria di persone che in questo particolare momento di criticità sta dando un contributo enorme alla guerra contro il maledetto Covid-19 e a cui va rivolto un immenso sentimento di gratitudine ma rimango perplesso nel non veder inclusa la categoria delle forze dell’ordine. Ricordo che “, continua il consigliere provinciale Gianluca Alfonsi,”gli appartenenti alle forze di polizia, sono sul fronte di questa guerra rischiando ogni giorno per garantire il rispetto delle regole e quindi la sicurezza di tutti. Si recano ogni giorno al lavoro con mezzi propri visto il taglio ai mezzi di collegamento e non vedo perché non debbano essere attenzionati con eguale esenzione”.

Chiedo, pertanto”,conclude il consigliere provinciale Gianluca Alfonsi,” al Presidente Marsilio di attivarsi presso il concessionario in tal senso perché i pendolari delle Forze dell’ordine non sono figli di un dio minore”.