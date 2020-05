Alfatti Appetiti (Fdi): Restyling piazza Risorgimento? No, grazie. Aggravio di costi ingiustificabile

Avezzano. Come riportato da Marsicalive, la notizia del possibile spostamento delle panchine della rinnovata piazza Risorgimento dallo stato dove sono attualmente posizionate al lato opposto della strada, ha subito creato dibattito in città. Il fronte dei no, cioè di coloro che non vedrebbero di buon occhio l’ipotesi ventilata dall’attuale commissario prefettizio di Avezzano, Mauro Passerotti, si allarga. Fra questi c’è anche Roberto Alfatti Appetiti, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

“Ho letto che qualcuno starebbe pensando di spostare le panchine di piazza Risorgimento per fare spazio a non meglio definite attività commerciali. A me pare che tale scelta, dalle fragilissime motivazioni, ne favorirebbe una sola, forse due. Di spazio, peraltro ce n’è già a sufficienza”, ha dichiarato.

“In ogni caso, una variante al progetto già realizzato e modifiche cervellotiche, comporterebbero un ingiustificato quanto rilevante aggravio di costi, con sottrazione di risorse preziose per iniziative in favore di tutte le attività commerciali del centro. Siccome, però, mi piace parlare di cose che conosco, farò un formale accesso agli atti amministrativi (se ce ne sono) e nel caso tali atti confermassero le mie perplessità, li porterò all’attenzione della Sovrintendenza e soprattutto della Corte dei Conti”.