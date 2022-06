Alfa Romeo Tonal Open padel cup, i vincitori e le interviste (video)

Si è concluso ieri, domenica 26 giugno, l’Alfa Romeo Tonal Open Padel Cup, il torneo di padel organizzato dallo Sporting Cat di Avezzano (L’Aquila) in collaborazione con il gruppo Sterpetti. Un evento speciale per presentare la nuovissima Alfa Romeo Tonale (per maggiori info, clicca qui).

I risultati del torneo.

Il torneo femminile ha visto trionfare la coppia D’Ascanio-Venturini su Valente-Ranelli.

Nel misto Di Vito-Valente si sono imposti in finale su Pollo Poesio-Venturini in un match equilibratissimo che si è deciso solo al tie break.

Nel maschile il tabellone di chiusura 4.Nc è stato vinto da Simone-Salone su Faricelli-Aureli

Nel tabellone principale, invece, sono andati a premio i semifinalisti delle coppie Di Berardino-Sorgi e Pollo Poesio-Di Mattia.

Mentre la vittoria della finale è stata conquistata dai nostri Di Vito-Di Nicola con il punteggio di 6-1 6-2 su Panaccione-Masella.

I commenti dei protagonisti.

“Sono molto entusiasta dell’iniziativa”, ha dichiarato Leonardo Sterpetti, titolare della concessionaria, “un grande grazie agli organizzatori ed ai miei collaboratori che hanno avuto questo splendido intuito nel creare un evento di grande successo. Un grande grazie anche a tutti gli atleti che sono stati i principali attori e agli appassionati di questo bellissimo ed innovativo sport che sono sopraggiunti in massa. Sicuramente questa bellissima manifestazione verrà da noi sostenuta anche l’anno prossimo. Quando si uniscono le forze per creare iniziative vincenti come queste, non si può che essere orgogliosi e desiderosi di migliorarsi sempre di più”.

“È stata una settimana intensa ed avvincente allo Sporting CAT”, ha dichiarato il team, “tanti gli atleti partecipanti e gli spettatori che hanno seguito gli incontri. Ringraziamo il main sponsor concessionaria Sterpetti che ha messo a disposizione il montepremi di questo evento federale. Siamo fiduciosi del fatto che questa intesa tra le due realtà del nostro territorio possa dar vita ad un appuntamento fisso nella Marsica che attragga persone anche da fuori regione come già avvenuto in questa occasione. Un grazie va anche alla farmacia Scoccia che, come sempre, ha offerto il suo contributo omaggiando gli atleti iscritti con un pack di benvenuto”.