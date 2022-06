Alex Britti in concerto a Magliano, appuntamento coi grandi successi dell’artista

Magliano de’ Marsi. Tutto pronto a Magliano de’ Marsi per il concerto dell’artista Alex Britti. Appuntamento da non perdere, questa sera, a Magliano de’ Marsi, in Piazza della Repubblica, alle ore 22.00, in scaletta tutti i più grandi successi dell’artista.

Sarà senza dubbio uno spettacolo unico ed emozionante, costruito attorno ai tanti brani di successo che hanno segnato la carriera ormai trentennale dell’artista Alex Britti.

Un ‘grande’ concerto per festeggiare i Santi Patroni San Giovanni, San Paolo e Santa Lucia. Organizzazione a cura del comitato teste classe 1972 e dell’agenzia Colangelo Management di Settimio Colangelo.