Alex Britti fa ballare la piazza di Celano, un viaggio nella musica e canzoni d’amore del chitarrista romano (foto)

Celano. Alex Britti fa ballare piazza IV novembre. Il cantautore e chitarrista romano è stato l’ospite d’eccezione della festa patronale di Celano.

Due ore di intensa musica, in cui Britti ha preferito “lasciare spazio alle canzoni”. Nessuna pausa, se non quella musicale per lasciare spazio alla sua band e ai momenti di pura energia.

Si è presentato così Britti, chitarra alla mano e giubbino giallo, pronto a suonare i suoi più grandi successi. Un pubblico attento, divertito, numeroso e senza età. Alex Britti apre con “Gelido”, canzone d’esordio del cantautore romano, dando prova della sua abilità con le sei corde. D’altronde si sa, i suoi arpeggi e assoli hanno da sempre conquistato il pubblico musicale.

Canzoni d’amore e tanta emozione, da “Oggi sono io”, brano portato al successo anche da Mina a “Lo zingaro felice”, canzone che Britti dedica all’uomo e alla felicità delle piccole cose. Lunghi assoli della chitarra elettrica anticipano “Milano”, canzone del 2019 che il cantante decide di dedicare agli stranieri che hanno voluto cercare fortuna in altre terre e città, “un po’ come me, che da Roma sono andato a Milano e sono stato accolto da una città grande e piena di sogni”.

Il pubblico canta a squarciagola sotto le note di “Una su un milione”, una delle più celebri canzoni d’amore di Britti, canzone dell’album “La Vasca” che ha scalato le classifiche italiane. Non fa bis Britti, preferisce suonare e far ballare il pubblico, da “7000 caffè” a “La Vasca” per poi chiudere con “Solo una volta (o tutta la vita)” e “Portami a ballare”.

Sul palco con lui l’energia e la carica della sua banda, composta dalla batteria di Giulio Rocca, Matteo Pezzolet al basso, le voci di Oumy N’Diaye e Cassandra De Rosa e il Producer Dj Gengis.

Due intense ore di show e di musica jazz, blues ed elettrica: Britti conquista Celano e ripercorre il suo viaggio musicale condito da 40 anni di carriera.