Alcuni dei migliori panettoni d’Italia e tanto altro: li trovate da Sabatini all’ex palaghiaccio di Avezzano

Voglia di tradizione, di condivisione, di emozione. Voglia di rivolgere un pensiero ai propri cari con un dono esclusivo, appositamente scelto per loro. Momenti di felicità in cui è grande il piacere di ritrovarsi insieme. Per aiutarvi a vivere al meglio queste strane festività del 2020, anche quest’anno la Sabatini Beverage&Food, nel suo punto vendita all’ex palaghiaccio del nucleo industriale di Avezzano , ha allestito uno spazio unico, dove trovare una selezione di prodotti raffinati e di altissima qualità. E’ la nuova Collezione Natale 2020, che qui vi presentiamo.

Idee regalo e confezioni invitanti e gustose, per una selezione esclusiva pensata per chi è alla ricerca di suggerimenti raffinati e unici, per stupire e farsi ricordare. Ogni proposta è pensata per offrire una gamma completa di offerte dolciarie, enogastronomiche e non solo, che incontrano i gusti più vari. Una selezione di diversi marchi

di tradizione, da sempre sinonimo di qualità, garanzia e bontà.

Imperdibile, e senza uguali in zona, la gamma dei panettoni artigianali. Un dolce che non può mancare sulle vostre tavole e su cui Sabatini Beverage&Food non si è risparmiato, andando a selezionare alcuni dei nomi più gettonati dell’intero panorama nazionale.

Alcuni nomi? Le creazioni del maestro campano Alfonso Pepe, più volte premiato per i migliori panettoni d’Italia nei concorsi di settore più importanti. Come non far menzione, poi, della nota pasticceria veneta Filippi, artigiani del gusto i cui lievitati spopolano sulle tavole dei gourmet di tutta Italia. Continuiamo col panettone stregato o quello al pistacchio di Mastrangelo, goduriosi e originali. Altri nomi che meritano tutte le vostre attenzioni se cercate una selezione dolciaria più ampia che non si limiti solo al panettone sono senz’altro quelli di Jacopo Maestri e Quacquarini: raffinati, di classe, versatili e sempre ottimi.

Potremmo continuare con i torroni, con i biscotti tipici, con le specialità al cioccolato, e, per chi è alla ricerca di squisitezze salate c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ah…dimenticavamo: se Sabatini ha la parolina “beverage” al primo posto nella ragione sociale non è certo un caso. Nel bellissimo punto vendita aziendale – che ricordiamo si trova in Via Nicolò Copernico 46, nella sede dell’ex palaghiaccio di Avezzano – potrete trovare i migliori vini, liquori e distillati che renderanno anche questo “strano” Natale un piacevole ricordo.