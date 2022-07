Alberi tagliati per realizzare passi carrabili, Di Genova chiede spiegazioni all’amministrazione

Avezzano. “Sento il dovere di intervenire sulla questione del taglio dei tigli su via Mazzini e precisamente al civico 62-64-66 di Avezzano per ragioni evidentemente legate alla ristrutturazione edilizia superbonus 110, così come si evince dal cartello dei lavori in corso esposto al cantiere.

Al riguardo sarebbero molti i quesiti da porre alla attuale amministrazione, la quale avrebbe il dovere, almeno per opportunità, di rendere conto ai cittadini, giacchè gli alberi sono un “patrimonio” della collettività” così, in una nota, Matteo Di Genova, coordinatore regionale di “Cambiamo” Giovani.

“Da indiscrezioni giornalistiche risulterebbe, infatti, che il taglio dei tigli si sarebbe reso necessario per la realizzazione di due passi carrabili.

Le domande a tal proposito sono: era proprio inevitabile? Non c’era altra alternativa valida? O, per caso, altra via di accesso che potesse garantire il passaggio? Via Andersen, ad esempio, è una via di accesso pubblica retrostante che conduce direttamente al palazzo in costruzione utilizzata anche da altre proprietà limitrofe.

Ulteriori quesiti sono: Gli alberi saranno rimpiantati? Dove ed entro quanto tempo? E chi è il soggetto deputato al controllo delle eventuali prescrizioni?

Non sono affatto contrario alle riqualificazioni delle aree urbane, ma un taglio così importante dovrebbe necessariamente essere legato ad una “straordinarietà” . Se ogni necessità di “passo carrabile” pretendesse un taglio degli alberi, sarebbe infatti un bel problema per la nostra città” prosegue Di Genova.

“Mi preme ricordare alla attuale maggioranza che il Ministero dell’Ambiente ha varato il documento di “Strategia Nazionale del verde Urbano” a fronte del quale i Comuni sono chiamati a potenziare il verde esistente mediante il cosiddetto “Piano del verde” che, essendo un piano nazionale, dovrebbe valere indubbiamente anche per la città di Avezzano” conclude Di Genova.