Alberi di piazza del Mercato verso la salvezza, Eligi e Fedele (M5S): abbiamo portato la voce dei cittadini

Avezzano. “Gli alberi di piazza del Mercato di Avezzano verso la salvezza”. A comunicarlo il consigliere regionale Giorgio Fedele ed il consigliere comunale Francesco Eligi del MoVimento 5 Stelle che questa mattina hanno avuto un incontro con il commissario Passerotti nel comune di Avezzano.

“Siamo molto soddisfatti”, commentano Fedele ed Eligi al termine dell’incontro, “siamo riusciti ad incontrare il commissario ed esporgli le nostre istanze per salvaguardare i sette alberi patrimonio del quartiere e abbiamo trovato nel commissario Mauro Passerotti una grande disponibilità di ascolto e la nostra stessa visione sulla tutela del patrimonio arboreo cittadino”.

“Il commissario si è impegnato ad incontrare i tecnici del comune per trovare la strada migliore volta a riqualificare la piazza”, precisano i due, “senza però dover abbattere gli alberi ed è esattamente quello che chiedevamo nei giorni scorsi. Ci ha inoltre rassicurato che per ora il rischio dell’abbattimento è scongiurato e che per ogni eventuale modifica al progetto ci comunicherà personalmente la decisione presa dai tecnici del comune”.

“Il nostro incontro in Comune”, concludono i portavoce del M5S Fedele ed Eligi, “ha portato la voce dei tanti cittadini che giorno dopo giorno hanno sposato questa causa di civiltà simbolo di amore per il territorio e di attenzione per l’ambiente. Anche questa mattina, infatti, mentre noi eravamo dal commissario sono tanti i cittadini che sin dalle prime ore della mattinata si sono radunati in piazza mercato per bloccare l’abbattimento. Sono giornate come questa che ci rendono orgogliosi di essere cittadini nelle istituzioni”.