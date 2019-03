Alberi per il futuro, Giorgio Fedele nella riserva del Salviano

Avezzano. “Una grande festa all’insegna del senso di comunità e della tutela del territorio”. Così hanno riassunto, i partecipanti, la manifestazione “Alberi per il futuro” organizzata dal M5S Avezzano questa mattina nella Riserva del Salviano.

“Abbiamo piantato 10 alberi, lavorando sodo con tanti cittadini” ha commentato il consigliere regionale Giorgio Fedele presente insieme al consigliere comunale Eligi all’evento “Un gesto simbolico che vuole porre una riflessione sugli impatti ambientali dei nostri stili di vita, ma anche a riportare il senso di comunità, di attenzione e di cura per la nostra regione. Il territorio è di tutti noi – continua Fedele – dobbiamo averne cura e saperlo utilizzare.

I 10 alberi piantati oggi vanno a colmare in 10 anni l’impatto che un’automobile ha per 4500 chilometri, o quello di una caldaia che scalda il nostro appartamento per 45 giorni. Sono numeri che dovrebbero far riflettere. Una riflessione che oggi ha ancora più importanza poiché viviamo un momento in cui finalmente le nuove generazioni prendono con la propria responsabilità in mano il proprio futuro. Sono molto contento che il M5S Avezzano abbia portato avanti questa iniziativa, che spero sia seguita da tante altre simili in tutta la regione. Noi ci siamo per il nostro Abruzzo, che vogliamo torni presto a meritare la denominazione di polmone verde d’Italia.