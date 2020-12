Alberi di Natale: la “magia” di acquistarli veri e l’omaggio di Santilli Vivai

Avete mai guardato gli occhi di un bambino che guarda un villaggio di Natale? Avete mai passeggiato nei viali di un vivaio con un bimbo che guarda le lucine, gli alberi, che si punge un dito con una foglia di agrifoglio o che sceglie la stella di Natale per i nonni?

Il Natale è la festa dei bambini, è la ricorrenza religiosa che i bimbi aspettano per tutto l’anno. Quest’anno sarà una festa diversa, ancora con tante restrizioni, con tanti limiti agli spostamenti.

Ci saranno meno tavole imbandite e apparecchiate per decine di persone. I tavoli saranno più corti probabilmente e tante visite saranno rimandate. Il Covid ci toglierà il calore degli abbracci e delle carezze ma vogliamo pensare che non riuscirà a toglierci l’amore.

Perché il Natale è la festa di Gesù che nasce, povero, in una capanna. Di Gesù che aveva pochissimo e che invece è riuscito a far scoppiare l’amore nel cuore di chi lo ha ricevuto. L’Italia piange tanti morti, soprattutto in una fetta di popolazione che con pochissimo è riuscita a crescere generazioni di professionisti, da Nord a Sud. E forse proprio a Natale è il momento di riflettere e cercare ad ogni modo la strada dell’amore, degli affetti cari, quelli che possono essere coltivati anche a distanza.

Il Natale è la festa dei bambini che aspettano l’Immacolata per addobbare un albero, per illuminare la loro casa e per fare il presepe tra muschio, pecorelle e piccole capanne.

E allora ecco che il Natale è arrivato anche Santilli Vivai, a Celano (AQ), dove le mani laboriose della famiglia Santilli non si fermano un attimo per addobbare quello che sembra un piccolo villaggio pieno di desideri e sorprese per i bambini.

Perché scegliere un albero vero e non sintetico



Non è difficile immaginare il profumo di conifera che si porta a casa con l’acquisto di un albero vero. Un altro aspetto da tenere in grande considerazione per l’acquisto di un albero vero in un vivaio è quello che questo non inquina e si tratta quindi di un acquisto molto più ecologico.

Non è realizzato con materiali sintetici e che inquinano e soprattutto non arriva dall’altra parte del mondo, con impiego quindi di petrolio e gas a effetto serra.

Gli alberi venduti a Natale sono quasi sempre coltivati in terreni che altrimenti sarebbero abbandonati.



I tipi di alberi in vendita



Sono tante le varietà di alberi, disponibili in tutte le altezze, disponibili da Santilli Vivai, dove lo staff saprà anche consigliarvi nella scelta. È possibilke acquistare gli alberi anche nei vasi, per interno. Facciamo qualche esempio:

Abies Nordmanniana o Abete del Caucaso è una conifera di forma piramidale regolare con aghi appiattiti e stretti, di colore blu intenso sopra e verde più chiaro argentato sotto. Ha una corteccia grigia e liscia.

Alto due metri ha un prezzo di 49 euro. (Disponibile anche in altre dimensioni). È un albero molto rustico e non richiede particolari esigenze, è ideale per il giardino.

è una conifera di forma piramidale regolare con aghi appiattiti e stretti, di colore blu intenso sopra e verde più chiaro argentato sotto. Ha una corteccia grigia e liscia. molto rustico e non richiede particolari esigenze, è ideale per il giardino. Abete rosso. Alto due metri ha un prezzo di 29 euro. (Disponibile anche in altre dimensioni). È la specie più coltivata e utilizzata come principale albero di Natale in tutto il mondo. Ha una forma conica e la figura slanciata, una corteccia rosso-marrone, squamosa,che diventa bruno-grigiastra con l’età, suddivisa in placche, dalle quali fuoriesce la resina, dal profumo caratteristico. Ha foglie aghiformi, quadrangolari, di colore verde scuro, appuntite ma non pungenti e resiste molto bene al freddo.

È la specie più coltivata e utilizzata come principale albero di Natale in tutto il mondo. Ha una forma conica e la figura slanciata, una corteccia rosso-marrone, squamosa,che diventa bruno-grigiastra con l’età, suddivisa in placche, dalle quali fuoriesce la resina, dal profumo caratteristico. Ha foglie aghiformi, quadrangolari, di colore verde scuro, appuntite ma non pungenti e resiste molto bene al freddo. Abies Kosteriana. Il suo colore è bellissimo, blu-grigio chiaro e la sua vegetazione più vigorosa. La sua cima è generalmente più dritta: è un albero medio piccolo conico denso di foglie. Richiede un terreno povero e sabbioso, non calcareo o gessoso.

ACQUISTA UN ALBERO DI NATALE E RICEVI IN OMAGGIO UNA STELLA DI NATALE!

È partita la promozione che prevede l'omaggio ai clienti di una piccola stella di Natale per chiunque acquisti un albero!

Da Santilli Vivai è possibile acquistare anche le luci per addobbare l’albero e tutti gli altri arredi per interno ed esterno insieme a una varietà di piante caratteristiche del Natale, di tante dimensioni, a seconda dello spazio a disposizione.

