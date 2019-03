Alberature di via Corradini, ecco la relazione degli studenti del Serpieri. Presutti: nuovo volto al verde pubblico

Avezzano. Gli abbattimenti che si sono procrastinati negli anni, con particolare riferimento all’individuazioni delle specie presenti e alla distribuzione degli individui arborei, hanno destrutturato l’architettura paesaggistica del centro città. Se ne è parlato ieri mattina in Comune con gli studenti del terzo tecnico dell’Istituto agrario Serpieri di Avezzano, che hanno presentato all’assessore Presutti un’attenta relazione tecnica e un “Contributo tecnico alla progettazione e alla gestione delle alberature di via Corradini”. L’indagine è stata avviata nel mese di Gennaio 2019 in seguito alla sottoscrizione di una convenzione, nell’ambito del programma di alternanza scuola-lavoro, tra il Comune di Avezzano e l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Serpieri”.

Gli studenti del terzo tecnico dell’istituto Avezzano hanno infatti consegnato ieri mattina in Comune, all’assessore all’Ambiente Crescenzo Presutti, la relazione scritta a seguito dei sopralluoghi effettuati per verificare lo stato di salute degli alberi di via Corradini. I ragazzi, che per il loro lavoro hanno ricevuto anche il plauso della dirigente scolastica Paola Angeloni, sono stati seguiti dal docente di “Gestione del territorio” Ruffino Sgammotta.

“Allo stato attuale e in seguito agli abbattimenti che si sono procrastinati negli anni”, si legge nella relazione degli studenti , “dovuti agli interventi indiretti di urbanizzazione (scavi con danni all’apparato radicale) e a quelli diretti a carico degli alberi stessi (abbattimenti e potature), i due filari arborei si presentano molto destrutturati con alberi disposti in modo molto disordinato sia nella composizione delle specie che nella fisionomia assunta. Anche il sesto di impianto è molto irregolare: sullo stesso marciapiede è possibile individuare alberi posizionati a 5-6 metri di distanza che si alternano a spazi che raggiungono i 12-18 metri. Molto verosimilmente l’impianto originale aveva un sesto di impianto di 6 metri”.

“La manutenzione delle alberature di tutta la città”, ha commentato l’assessore Presutti, “fa già parte dei lavori inseriti negli appalti della gara del verde pubblico. In questo caso siamo di fronte a lavori straordinari che non partiranno comunque prima di ottobre in quanto ad aprile partiranno già i lavori sulla pavimentazione del tratto di pedonalizzazione permanente”. “La relazione, acquisita dal Comune, sarà ora oggetto di studio da parte dell’ufficio Ambiente e di alcuni agronomi”, ha concluso Presutti, “faremo eventuali aggiustamenti e partiremo in autunno per dare un nuovo volto al verde pubblico del centro della città”.