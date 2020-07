Alba Fucens tra passato e futuro, attivati 2 punti di ricarica per auto elettriche

Massa d’Albe. Sono stati resi attivi e funzionanti 2 punti di ricarica per auto elettriche in piazza ad Alba Fucens, nei pressi del sito archeologico.

“Un grande risultato per il nostro territorio in tema di sostenibilità ambientale, conseguito con un progetto elaborato in sinergia con il Comune di Ovindoli e che ha portato a dotare i due territori di 8 punti di ricarica di auto”, fa sapere l’amministrazione comunale. “Un servizio aggiuntivo che da oggi sarà offerto ai cittadini e ai turisti, che potranno visitare gli scavi archeologici e allo stesso tempo ricaricare la propria auto”.

Sarà organizzato a breve un evento di presentazione di questo progetto, coordinato dall’ufficio tecnico unico del Comune di Ovindoli e Massa d’Albe e realizzato dal partner privato Be Charge, individuato a seguito di gara pubblica, anche con l’obiettivo di diffondere l’iniziativa ai comuni limitrofi e aumentare la consapevolezza del fatto che una progressiva diffusione della presenza dei punti di ricarica sul territorio potrà contribuire ad un maggior utilizzo di auto elettriche, con i conseguenti benefici in termini ambientali e la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera.