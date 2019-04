Alba Fucens e Marruvium, al via le visite guidate, Mencarelli: sono tra le aree più belle dell’Abruzzo

Massa d’Albe. Partono da domenica 7 aprile le visite guidate alle città romane di Alba Fucens e Marruvium nell’Abruzzo marsicano, promosse dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell’Abruzzo. “Le aree archeologiche della Marsica sono tra le più significative nel panorama abruzzese-afferma la Soprintendente Rosaria Mencarelli-facilmente raggiungibili sia da Roma che dalla costa adriatica”.

L’antica colonia latina di Alba Fucens fu fondata dai Romani nel 303 a.C. nel territorio degli Equi, a nord del lago Fucino, in un contesto ambientale e paesaggistico di grande fascino. Il percorso si snoda attraverso il centro monumentale della colonia; i principali assi stradali – via del Miliario, via dei Pilastri e via dell’Elefante delimitano l’area centrale dove si trovano gli edifici pubblici: da nord a sud, foro, basilica, macellum, terme e santuario di Ercole.

Ai lati delle strade si dispongono le tabernae e alcune delle abitazioni che occupavano anche le pendici delle colline.Sulla sommità di quella di San Pietro sono visitabili i resti del tempio, inglobati nella chiesa omonima; l’anfiteatro è raggiungibile lungo un sentiero che si distacca dalla viabilità di accesso alla collina. I Marsi, consideravano Marruvium,l’odierna S.Benedetto dei Marsi, il principale dei loro municipi, dal titolo Marsi Marruvium (insieme ad Anxa ed Antinum). In essa insediarono la loro capitale, (la sua origine è testimoniata anche da Virgilio nel settimo Libro dell’Eneide).

Con il prosciugamento della parte del Lago di Fucino, sul quale si affacciava Marruvium, da parte dell’imperatore Claudio, venne eliminato il pericolo delle inondazioni e la città crebbe di importanza. Vennero eretti edifici pubblici e privati: il Campidoglio, l’Anfiteatro, un Teatro, un Ginnasio con la palestra annessa, le Terme e una Piscina con bagno. L’appuntamento per la passeggiata nella città romana di Alba Fucens è alle 16, mentre le visite guidate alla domus romana di Marruvium, in collaborazione con il Comune di S.Benedetto dei Marsi, si svolgeranno dalle 10 alle 13 e proseguiranno per due domeniche al mese fino a ottobre.

INFO:3669615633 www.sabap-abruzzo.beniculturali.it