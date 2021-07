Alba dei Marsi, sfida podistica nella culla della storia per una giornata all’insegna di sport e divertimento

Alba Fucens. Sfida podistica nel solco del passato domenica, nello splendido scenario di Alba Fucens, teatro di una giornata all’insegna di sport, storia e divertimento.

L’area archeologica farà da sfondo prestigioso della gara podistica con inizio alle 10. L’insediamento romano, che solitamente fa da cornice ad eventi teatrali e musicali, oltre ai podisti ospiterà anche bambini e famiglie per un’iniziativa originale fortemente voluta dall’Usa Sporting club, l’Associazione culturale Antrosano, dai Comuni di Avezzano e Massa D’Albe con la regia della commissione Pari Opportunità del capoluogo marsicano, da poco insediata.

Undici chilometri di percorso, con partenza da piazza Arcobaleno di Antrosano, nel quale gli atleti si sfideranno, facendo contemporaneamente un affascinante salto nel passato. La gara designerà il nuovo “campione regionale di corsa in montagna”. Alle 17 è in programma un momento dedicato ai più piccoli curato dall’associazione Ufficio Caffeina con spettacoli di intrattenimento. Poco dopo, alle 18.30, i bambini si metteranno in gioco con gli amici animali. Vi sarà, infatti, un momento dedicato alla “Rally obedience dogs e horses”.

Una disciplina sportiva, sempre più popolare, adatta a cani di tutte le razze e ai cavalli: obiettivo sincronizzarsi al meglio con il nostro compagno di piacevoli passeggiate, lavorando sul rinforzo positivo e sulla collaborazione per aiutare cani e cavalli ad obbedire ai comandi, come in tutti i percorsi obedience, ma divertendosi durante l’esecuzione.

E, naturalmente, non poteva mancare in un luogo dalla forte connotazione turistica, la possibilità di visitare gli scavi accompagnati dalla guida ufficiale del comune di Massa D’Albe con due tour, alle 10 e alle 17, pensati per ricostruire le particolarità, gli usi, i costumi e la vita nell’antico insediamento romano. Finale della manifestazione ancora in piazza ad Antrosano, dalle 21, con uno spettacolo di varietà.