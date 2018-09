Al via la mostra omaggio a Edoardo Gagliardi, l’artista avezzanese scomparso 15 anni fa

Avezzano. Si terrà ad Avezzano una mostra omaggio all’artista “Solitario Nero” Edoardo Gagliardi (1939/2003). L’evento, organizzato dall’associazione culturale Madonna del Passo e dal Gruppo artisti Marsarte, con il patrocinio del Comune di Avezzano, aprirà le porte al pubblico a partire da domani sabato 15 settembre, fino a domenica 23. L’idea di dare vita alla mostra, che sarà allestita all’interno dei locali parrocchiali della Madonna del Passo, è nata dalla sorella Luciana e dal fratello Mario, che spinti dall’amore verso il fratello scomparso oramai da 15 anni, hanno raccolto una prima cernita di dipinti, per poterli mostrare al pubblico interessato, con lo scopo di far tornare in mente a coloro che lo conoscevano, il suo estro.

Ecco il programma dell’inaugurazione che si svolgerà domani alle 18.30: si inizierà con la presentazione e i saluti della dottoressa Rossana Petricola e il presidente dell’associazione culturale Madonna del Passo Rocco Nubile. A seguire interverranno l’assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano, il vice presidente della provincia dell’Aquila Alberto Lamorgese e il presidente del Gruppo artisti Marsarte Maurizio Lucci. Orari di apertura: dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. L’ingresso è libero.