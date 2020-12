Al via sabato 5, la XXIII edizione del premio internazionale Ignazio Silone a Pescina

Pescina. Si terrà Sabato 5 dicembre 2020 alle ore 10.30 , la Cerimonia di consegna del Premio Internazionale ‘’Ignazio Silone’’, giunto alla ventitreesima edizione. Con piacere ci teniamo a sottolineare che nella stessa giornata a Zurigo si terrà la seconda giornata del convegno internazionale di studi dal titolo ‘’Zurigo per Silone 2020’’ alla quale il Comune di Pescina sarà presente con saluto prima dell’inizio del Premio.

Anche per quest’anno nonostante i mille vincoli e disagi portati dalla pandemia dovuta dal Covid-19, con il patrocinio della Regione Abruzzo e grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale di Pescina, che non ha voluto che un premio così importante venisse meno verrà comunque assegnato il premio. I lavori si svolgeranno non in presenza ma in modalità Streaming. A differenza degli altri anni verrà premiata solo la prima sezione.

Ricordiamo che il ‘’Premio Internazionale Ignazio Silone’’ è assegnato ad una personalità la cui opera testimonia o rispecchia i medesimi valori di libertà e giustizia appartenenti a Ignazio Silone. Le sezioni 2,3,4,5, non saranno assegnate dopo l’amplia discussione e valutazione del Comitato, dalla quale è emerso che per via dei vincoli di presenza e criticità oggettive (dovuti dalla pandemia) nel poter premiare in modalità remoto tutti coloro aggiudicatari delle varie sezioni.

Dalla Sala Conferenze del Teatro san Francesco, luogo dove sarà instaurata la regia dello svolgimento dell’intero programma con la mediazione del Presentatore Luca Di Nicola.