Al via questa sera a Sante Marie la sesta Notte bianca dei bambini con giochi e laboratori

Sante Marie. Tutto pronto a Sante Marie per la Notte bianca dei bambini. L’appuntamento, giunto quest’anno alla sesta edizione, è stato organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco di Sante Marie e la riserva naturale grotte di Luppa con l’intento di dedicare ai più piccoli un’intera notte di giochi e animazione. Questa sera, a partire dalle 21, in piazza Aldo Moro tutti i bambini potranno partecipare attivamente ai laboratori ambientali, agli spettacoli del mago, al color party, ai giochi di squadra, alla baby dance, e a tante altre iniziative a titolo gratuito che andranno avanti per tutta la serata.

