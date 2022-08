Al via oggi pomeriggio la terza edizione di “cavalli sotto le stelle”

Avezzano. Parte questo pomeriggio una delle manifestazioni di punta, e forse tra le più attese, di “#ViviAvezzano”, il cartellone estivo proposto dall’Amministrazione comunale. Piazza Risorgimento, in questi giorni, è stata tramutata in una perfetta e sicura arena sabbiosa nella quale si svolgeranno le esibizioni previste per la III Edizione di “Cavalli Sotto le Stelle”, gala cavalleresco in pieno stile internazionale, con ospiti, esibizioni, arte a cavallo e sorprese per tutte i gusti e le età.

Gli appuntamenti di oggi 24 e domani 25 agosto, iniziano alle 17, col battesimo della sella per i bambini, e poi, a partire dalle 21, il “Galà di Cavalli Sotto Le Stelle”, con esibizioni di dressage, evoluzioni spettacolari ed esibizioni di arte equestre davvero mozzafiato.

Previsti gli show di Sofia Bocioia, una delle amazzoni più blasonate e conosciute nel panorama europeo, dell’artista David Jimenez Romero, un dei più brillanti cavallerizzi del momento e di Bartolo Messina, massimo esponente del panorama equestre europeo e tedesco in particolare, addestratore di Isola d’Ischia, una delle firme prestigiose di

Cavalluna, show da 500 mila spettatori ogni anno.

Riconoscimenti, poi, saranno consegnati al tenore marsicano Aleandro Mariani, appassionato di cavalli e professionista della lirica, che punta ad esportare all’Estero la cultura abruzzese, come in Libano o a Panama, e a Federico Tanzi, campione europeo indiscusso di Barrel Racing e Pole Bending, che arriverà ad Avezzano direttamente dal Lazio.

In programma questa sera anche l’attesa l’esibizione della Fanfara della Polizia di Stato. Speaker ufficiale della manifestazione e, quindi delle due serate, nonché direttore artistico di “Cavalli Sotto Le Stelle” è Nico Belloni, grande appassionato di cavalli e del mondo equestre in generale, nonché voce storica del “Gran Galà Fieracavalli” di Verona, forse la più importante manifestazione europea del settore.

“Cavalli Sotto Le Stelle 2022”, organizzata dal Comune di Avezzano, con l’assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano, si avvale della collaborazione tecnica e organizzativa di ADS Dreaming Horse, realtà d’avanguardia nel capo ippico ed equestre con tecnici ed esperti di grande rilievo e formazione.

Il Comune di Avezzano, ovviamente, ha assicurato servizi di viabilità alternativa, sicurezza e servizi a sostegno della manifestazione nelle due serate di Piazza Risorgimento.