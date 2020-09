Al via l’ottavo corso di fotografia in casa “Amici dell’immagine” a Magliano dei Marsi

Magliano dei Marsi. Partirà Giovedì l’ottavo corso di fotografia organizzato dall’associazione fotografica “Amici dell’immagine” di Magliano dei Marsi. Il corso, come ogni anno, sarà suddiviso in due parti: corso base e corso avanzato che quest’anno avrà come novità un corso di fotografia con smartphone, lo strumento più usato, soprattutto dai giovani, per immortalare bei momenti di vita. Tanti saranno gli argomenti affrontati e tutti “messi in pratica” da frequenti uscite didattiche.

Le lezioni saranno tenute dal prof. Enrico Maddalena, docente FIAF e il corso avrà il massimo riconoscimento per fotografi non professionisti: sarà certificato FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). Gli incontri si svolgeranno a distanza su piattaforma CISCO, nel rispetto della normativa anti Covid 19. Per informazioni e prenotazioni telefonare all’avvocato Antonio Iannucci, cell. 347 7859356