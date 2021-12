Al via l’iter per il parcheggio della scuola di via Puglie, il Centro giuridico del cittadino: “Intervento tampone”

Avezzano. Al via l’iter, ad Avezzano, per per realizzare il parcheggio della scuola di Via Puglie. Il presidente della commissione urbanistica, Gianluca Presutti, ha infatti comunicato che la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, redatto dal quarto settore, finalizzato alla realizzazione dell’area sosta a servizio del personale e dei genitori della nuova scuola della città.

Il presidente del Centro giuridico del cittadino, Augusto Di Bastiano, ha scritto una lettera a Presutti e al sindaco per sollevare alcune criticità riguardo il progetto e per suggerire alcune proposte.

“Finalmente”, sottolinea Di Bastiano, “ma dall’approvazione dello studio di fattibilità alla realizzazione credo che passerà del tempo. È bene ricordare che per raggiungere questo obiettivo ci sono voluti anni di segnalazioni al comune, e di proteste ,l’ultima nota fatta al sindaco è del 31 agosto 2021, ma le note inviate dal CGC sembra che non interessino l’assessore Cipollone e a nostro avviso si procede “a tamponare ” una programmazione che non c’è, infatti si è realizzata prima la scuola ed ora si cerca di organizzare il territorio circostante”.

“La scuola cambia sostanzialmente lo scenario dell’intera zona”, precisa, “e noi del centro Giuridico riteniamo che l’arrivo del parcheggio “tampona” ma non è sufficiente per evitare il collasso dell’intera zona. La nostra proposta, frutto di incontri fatti con cittadini, ma certamente non esaustiva è quella di un intervento complessivo per razionalizzare la viabilità dell’intera zona tenendo conto dell’importante insediamento che la nuova situazione sta determinando. Le nostre proposte si possono sintetizzare in pochi punti”, sostiene, “la rotonda di via Puglie va ridefinita, recuperando spazi alla mobilità pedonale ed a parcheggi. Tra via Martiri delle Foibe e via Don Lorenzo Perosi il comune è proprietario di un terreno inserito tra i beni da alienare, va sospesa l’alienazione. L’intera area tra via Perosi e via Martiri di Foibe, per dare un servizio alla scuola ed al quartiere, va riorganizzata, gli interventi indicati vanno inseriti in una rivisitazione di tutta la viabilità ricompresa tra Via Puglie, Via Viotti ,via Macerine,via Perosi ,via Camanthias, via Martiri delle Foibe. Importanza strategica ha via dei Laghi lì dove si immette in via Roma, dove urge una vera rotonda ,eliminando il distributore in disuso da anni e i mezzi della Tua che collegano la Vallelonga con Avezzano, Tagliacozzo, Magliano dei Marsi ed alcune corse provenienti dall’Aquila vanno dirottati sulla superstrada, cosi anche i mezzi della Cotral che collegano Borgorose con Avezzano”.

“La nuova scuola cambierà e ridefinirà la fruizione dell’intera zona”, conclude Augusto Di Bastiano, “già oggi con la scuola ancora chiusa abbiamo due nuovi bar e la prossima apertura di una libreria, un’occasione da non perdere per la città di riqualificare l’intera zona”.