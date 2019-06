Al via l’Italian Festival nell’Irlanda del Nord, tra le partecipanti la band tagliacozzana “Tressoli”

Tagliacozzo. Fischio d’inizio per la seconda edizione dell’Italian Festival nell’Irlanda del Nord. Sotto la guida e la responsabilità dell’organizzatore Stefano Marinucci, di origine tagliacozzana, diverse band musicali si esibiranno sui palchi di Warrenpoint, dal 5 al 9 giugno, per allietare il pubblico con musica rock e pop. Tra i partecipanti anche la band “Tressoli”, composta da tutti tagliacozzani: Felice Iannini (chitarra e voce solista ), Umberto Nonni (basso e voce) e Stefano Occhiuzzi (batteria e voce) si esibiranno nel corso di tre serate presso noti locali della città. Non resta quindi che augurare un forte in bocca al lupo ai nostri concittadini marsicani che portano in giro la vivacità, la tenacia e l’entusiasmo del nostro territorio.