Avezzano. Al via l’adeguamento del parco giochi della pineta di Avezzano, attrezzature inclusive per bimbi con disabilità”Un parco giochi inclusivo”, sottolinea in una nota Augusto Di Bastiano del Centro giuridico del Cittadino, “è un parco a cui tutti i bambini possono avere accesso”.

“Giocare liberamente insieme agli altri coetanei è un diritto di ogni bambino”, spiega Di Bastiano, “l’articolo 31 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza delle Nazioni Unite infatti riconosce a tutti i bambini, insieme al riposo e al tempo libero, anche “il diritto a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età”. È fondamentale garantirlo anche ai piccoli le cui possibilità di accesso al gioco sono limitate, come bimbi e ragazzi ipovedenti, in carrozzina o con altre disabilità motorie”.

“Ottime notizie arrivano dal dirigente del settore ambiente Di Fabio per un progetto tutto fatto in casa”, precisa, “e redatto dal settore VI da parte di Francesco Ruscitti per una spesa complessiva di 51mila e 200 euro, di cui 25mila (49%) attraverso l’assegnazione del contributo regionale di cui all’avviso pubblico di cui alla L.R. n.6/2018 della DGR n.674 dell’11/11/2019 e 26mila e 200 (51%) con fondi propri di bilancio annualità 2020. L’area oggetto d’intervento è di 1.500 metri quadri all’interno della pineta di Avezzano (25 ha di area tutta attrezzata): l’area del Parco ha già presenti altri giochi per bambini ed è previsto un intervento di manutenzione, ma la vera novità è che il parco giochi viene integrato con l’istallazione ad integrazione di quelli esistenti che sono fruibili da bambini con difficoltà di mobilità motoria o altre inabilità”.

“L’area oggetto dell’intervento avrà percorsi più agevoli per utenti diversamente abili con un fondo più scorrevole ed integrati con eventuali sistemi tattili guida per ipovedenti”, conclude Di Bastiano, “l’iter amministrativo e la realizzazione del nuovo parco necessitano di sei mesi di tempo e questo vuol dire che con la fine di primavera 2020 avremo un parco che ad Avezzano mancava e tantissimi bimbi che ad oggi non potevano usufruire dei giochi presenti negli altri parchi giochi cittadini, potranno anche loro usufruire di giochi più adatti a loro”.