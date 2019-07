Al via la terza edizione del Festival della Piana del Cavaliere, arriva il Trio Nimrod per la serata inaugurale

Pereto. Venerdì, a partire dalle 21, nella Chiesa di Santa Maria Assunta di Configni, verrà inaugurata la terza edizione del Festival della Piana del Cavaliere con uno straordinario concerto da camera, tenuto dal Trio Nimrod. Il Festival si apre con una formazione proveniente da Berlino il cui violino è spalla dei secondi violini della prestigiosa compagine tedesca dei Berliner Philharmoniker. I musicisti saranno impegnati nell’insegnamento ai Corsi di Alto Perfezionamento Musicale a partire da mercoledì prossimo, sempre a Configni, e rimarranno in Italia fino al 14 agosto offrendoci l’incredibile possibilità di poterli ascoltare gratuitamente in concerto.

L’ensemble Nimrod è nato a Berlino nel 2015. Ha dato concerti in Germania (Festival Max-Reger Tage Weiden, Lunch concerts della Philharmonie di Berlino, Karfreitag in diretta radio presso la Apostel-Paulus-Kirche) Belgio (Piano Fest Sankt Niklaas, nella sala Amuz di Antwerp) Italia (Festival Morellino di Scansano, a Matera capitale europea della cultura 2019 per l’associazione Camerata delle Arti, Accademia musicale di Schio, Stagione culturale della città di Sacile) e Israele (YMCA Center a Gerusalemme). Su invito personale del presidente Wolfgang Schäuble l’ensemble si è esibito il 9 novembre 2018 nel Bundestag di Berlino, in una cerimonia trasmessa in diretta tv per l’anniversario della caduta del muro.

Il violinista Christophe Horak, è concertino dei secondi violini dei Berliner Philharmoniker. Ha studiato alla Guildhall School of Music and Drama di Londra con il maestro Yfrah Neaman; durante i suoi studi ha ricevuto vari premi, come il “Max and Peggy Morgan Concerto Prize” e una borsa di studio della Migros Cultural Foundation. Nel 2000 è entrato nell’accademia Karajan dei Berliner Philharmoniker e due anni dopo ha vinto il posto in orchestra. È membro dell’Ensemble Scharoun, con cui si è esibito in Europa, America e Asia, e dal 2009 è didatta all’accademia Karajan. Ha collaborato in qualità di violino di spalla con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia. Christophe è membro fondatore del Berlin Piano Quartet, con cui nel 2016 ha registrato un CD per la casa discografica SONY.

L’artista Francesca Zappa, alla viola, ha iniziato a suonare il violino a sette anni nella sua città natale Firenze. Dopo il liceo si è trasferita in Germania per continuare i suoi studi, prima con Felix Schwarzt della Staatskapelle di Berlino e poi con Ulrich Knoerzer e Wilfried Strehle dei Berliner Philharmoniker. Altri importanti impulsi sono stati dati in masterclasses da Nobuko Imai, Jürgen Kussmaul, Maxim Rysanov e Hartmut Rohde. Ha suonato con Deutsche Symphonie Orchester, Rundfunk Symphonie Orchester Berlin, Berliner Philharmoniker e Mitteldeutscher Rundfunk Leipzig. Inoltre, ha partecipato a svariati festival di musica da camera, come Aurora Sweden, Encuentro Santander, Festival del Quartetto le Musiche a Barga in Lucchesia, Moritzburg in Germania, Zermatt Festival, Schlossmediale Festival in Svizzera, L’Aura des Arts in Francia. Dal 2015 è borsista dell’associazione Live Music Now fondata da Yehudi Menuhin. Francesca si è esibita con l’Ensemble Scharoun dei Berliner Phllharmoniker alla Gewandhaus di Lipsia, in una serata dedicata alla musica di Felix Mendelssohn.

La violoncellista Ulrike Hofmann ha completato la sua formazione musicale alla Scuola Superiore della Musica di Berlino con il prof. Markus Nyikos, ottenendo il diploma Solistico con menzione di merito. Come membro della Accademia Karajan ha iniziato a collaborare con l’orchestra dei Berliner Philarmoniker. Vincitrice del concorso “Deutsche Musikwettbeverb”, è stata selezionata per partecipare alla rassegna “Konzerte Junger Künstler”, grazie alla quale inizia la sua carriera solistica. Successivamente è stata premiata ai concorsi internazionali di Marktneukirchen, “Domenico Gabrielli” di Berlino e “Domnick Violoncello Preis” di Stoccarda. Attualmente fa parte dell’orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda e collabora regolarmente con la “Chamber Orchester of Europe” e l’Ensemble Oriol di Berlino. Dal 2000 è membro del quartetto “Le Musiche” di Berlino con il quale svolge intensa attività concertistica, produzioni radio, discografiche e masterclass.

Come solista e camerista tiene concerti in Europa, Giappone, Stati Uniti, Medio Oriente e partecipa a importanti rassegne musicali come il Rheingau Festival, il Festival Mitteleuropa e il Festival di Pasqua di Salisburgo. Nell’ambito dei corsi dell’accademia Carl-Flesch-Akademie di Baden-Baden, le è stato riconosciuto il Lions-preis, grazie al quale ha registrato il suo primo CD per violoncello e orchestra con musiche di Dvorak e M. Bruch.

Entrata libera fino ad esaurimento posti, si consiglia la prenotazione su www.eventbrite.it