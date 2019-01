Al via la settimana della cultura scientifica all’Iis Majorana, laboratori e porte aperte per gli studenti

Avezzano. E’ partita all’IIS “Ettore Majorana” una campagna informativa al fine di diffondere tra gli studenti e le relative famiglie la conoscenza dei percorsi di studio attivati e dell’offerta formativa, nonchè per avere informazioni specifiche sulla struttura e l’organizzazione della scuola e delle varie specializzazioni, anche attraverso le esperienze dimostrative e l’esposizione dei prodotti realizzati dalle classi. Nei prossimi giorni l’Istituto sarà quindi aperto al territorio per consentire di visitare, a chiunque ne abbia interesse, i laboratori, la biblioteca, le palestre e le aule attrezzate, con il seguente orario:

Scuola aperta al territorio

sabato 12 gennaio 2019 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

domenica 13 gennaio 2019 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Anche la Settimana della Scienza e della Tecnologia si terrà a gennaio, dal 23 al 27 per mettere in evidenza gli aspetti peculiari del Majorana, sia in termini di risorse umane che di strategie didattiche. Il calendario di tale attività prevede i seguenti orari:

mercoledì 23.1.2019 dalle ore 09:00 alle ore 13,25 e dalle ore 15:00 alle 18:00

giovedì 24.1.2019 dalle ore 09:00 alle ore 13:25 e dalle ore 15:00 alle 18:00

venerdì 25.1.2019 dalle ore 09:00 alle ore 13:20

sabato 26.1.2019 dalle ore 09:00 alle ore 13:25 e dalle ore 15:00 alle 18:00

domenica 27.1.2019 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Con tali iniziative, chi visita l’I.I.S. “Majorana” non si limita a conoscere le strutture ma può realmente vivere l’ambiente, attivo e ricco di proposte, che si realizza in questa occasione.

Le scuole potranno visitare i laboratori, previa prenotazione, nei giorni su indicati in orario antimeridiano e pomeridiano. Il pubblico potrà visitare i laboratori liberamente, nei giorni su indicati in orario pomeridiano.

L’Istituto sarà presente anche presso il Centro Commerciale “I Marsi” con il seguente orario:

sabato 26.01.2019 dalle ore 9:00 alle ore 21:00

domenica 27.01.2019 dalle ore 9:00 alle ore 21:00

Per acquisire informazioni individuali sui percorsi di studio, per approfondire la conoscenza del piano dell’offerta formativa dell’Istituto, per rispondere a specifiche richieste e per supporto alle iscrizioni è aperto inoltre lo Sportello di orientamento con i seguenti orari:

lunedì 08:30 -13:30

martedì 08:30 -13:30

mercoledì 08:30 -13:30

giovedì 08:30 -13:30

venerdì 08:30 -13:30

Per visionare tutte le news, le attività e le iniziative dell’Istituto è possibile connettersi al Majorana Magazine. E’ anche possibile consultare il sito del Majorana www.itisavezzano.it per acquisire ulteriori informazioni, per visionare il Piano dell’Offerta Formativa, i programmi ministeriali ed altra documentazione, nelle versioni integrali.

Gli Uffici di Presidenza, Vicepresidenza e Segreteria sono a disposizione per fornire informazioni individuali, tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 o anche in orario pomeridiano su appuntamento (telefono 0863 22570 – 0863 25410 – aqis01400c@istruzione.it).