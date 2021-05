Al via la settimana del turismo all’Argoli di Tagliacozzo: sarà un viaggio attraverso bellezza e cultura

Tagliacozzo. Si apre il 1 giugno l’edizione 2021 de “La Settimana del Turismo” dell’Istituto Turistico Argoli di Tagliacozzo.

L’evento, che è parte integrante dell’Offerta Formativa della scuola, quest’anno si svolge prevalentemente in modalità digitale tuttavia rappresenta per le studentesse e gli studenti un’occasione importante per presentare lavori informativi, creativi e proposte relative al Turismo sostenibile o green, al Turismo culturale e dei borghi, al Turismo religioso o esperenziale, tutti svolti attraverso l’utilizzo di diverse tecniche digitali e creati in momenti di didattica a distanza o in presenza che hanno visto gli studenti protagonisti attivi del loro apprendimento.

Durante La Settimana del Turismo 2020/2021 saranno organizzati anche degli eventi live:

• il 1 giugno dalle 15.30 ci sarà il Saggio dimostrativo dei laboratori musicali e teatrali degli studenti (Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale) in un accogliente spazio all’esterno dell’Istituto. Un connubio di teatro e musica, estratto dal Flauto magico di Mozart, preparato dagli studenti sotto la guida dei loro professori;

• il 3 giugno si organizzerà La Giornata dello Sport, un evento sportivo caratterizzato da una rinnovata gioia di promozione dell’atletica, della ginnastica ritmica e del calcio come fonte di crescita e di socialità, presso il nuovo stadio di Tagliacozzo in località S.Onofrio.

• l’8 giugno, una tavola rotonda in videoconferenza con la partecipazione di Luca Di Nicola chiuderà la settimana con l’evento ” Il Turismo sostenibile: quando Economia, Etica e Ambiente si incontrano”, coordinato dalla Dirigente scolastica Clementina Cervale, alla presenza di enti, strutture e gestori di servizi del settore.

In questi giorni, potrete visitare la galleria dei lavori multimediali in video e altre applicazioni sul banner dedicato nel nuovo sito web della scuola www.istitutoturisticoargoli.edu.it

Un viaggio irrinunciabile nel colorato e promettente mondo del turismo fatto di Cultura, Bellezza, Viaggi, Socialità e Conoscenza, visto con gli occhi degli studenti e delle studentesse, “Argonauti” consapevoli, come dice Marcel Proust, che “il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”, il commento della dirigente scolastica, Clementina Cervale.