Al via la selezione dei migliori vini d’Abruzzo per Gironi Divini 2020

Sono oltre 200 i campioni pervenuti dalle circa 50 cantine che anche quest’anno hanno voluto partecipare al concorso enologico Gironi Divini 2020, le cui finali sono in programma a Tagliacozzo dal 17 al 19 agosto (pochi posti ancora disponibili per far parte della giuria che eleggerà i vini campioni delle varie categorie – per info e prenotazioni al 3357533346 – degustazioni all’aperto nei più suggestivi ristoranti del paese). Oggi è domani sarà una giuria tecnica a fare la scrematura dei tanti vini, scegliendo i migliori nelle categorie bianchi, rosati e rossi.

“Il team di degustazione di quest’anno”, ci racconta Franco Santini, critico enologico che presiederà i lavori, “è di valore assoluto. Ci sono i rappresentanti locali delle varie associazioni di sommellerie, giornalisti, assaggiatori di esperienza internazionale, distributori di vino ed enologi”.

“Una squadra sulla cui professionalità non possono esserci dubbi e che, per varietà di approccio ed esperienza, saprà far emergere le qualità di ogni campione. Tutti i vini saranno testati alla cieca, a bottiglia coperta, e solo alla fine toccherà a me fare un lavoro di sintesi e scoprire le etichette con i migliori giudizi. Adotteremo lo stesso metro di valutazione dei concorsi internazionali e vedremo cosa ci racconterà in questi due giorni questo spaccato del vino abruzzese“.

“Un ringraziamento d’obbligo va ai due ristoranti che si sono messi a disposizione per ospitare la giuria tecnica. Osteria Sestini ad Avezzano, che ha studiato anche un menù per l’occasione, abbinando un paio di piatti d’autore ai vini presenti (potrete seguire le riprese sulla pagina Facebbok di Marsicalive e il reportage nelle prossime ore). E La Vecchia Posta a Tagliacozzo, che ci ospiterà nel pomeriggio di domani, in un evento all’aperto che potrà essere seguito anche da curiosi e appassionati di passaggio“.

Buon lavoro e scopriremo nei prossimi giorni i finalisti di Gironi Divini 2020. Ricordiamo qui di seguito ai lettori il ricco programma di quest’anno:

17 AGOSTO 2020

Luogo: ristorante GIARDINO RESTA

Orario: 19:00-21:00 con possibilità di cena a seguire

Cosa: “Elezione miglior bianco dell’anno”

Luogo: ristorante LA PARIGINA

Orario: 21:30-23:00 con possibilità di cena a precedere.

Cosa: “Il Montepulciano: perché è uno dei più grandi rossi d’Italia?”

Luogo: ristorante La Parigina

Orario: dalle 23:00 in poic possibilità di cena a precedere

Cosa: “Amaro d’autore: oltre i limiti delle banali bevande commerciali”

(evento offerto da Bere Lab by Sabatini B&F- Avezzano)

18 AGOSTO 2020

Luogo: ristorante GIARDINO RESTA

Orario: 19:00-21:00 con possibilità di cena a seguire

Cosa: “Elezione miglior rosato dell’anno”

Luogo: ristorante LA PARIGINA

Orario: 21:30-23:00 con possibilità di cena a precedere.

Cosa: “Il Pecorino: pregi e difetti del più chiacchierato bianco d’Abruzzo”

19 AGOSTO 2020

Luogo: ristorante GIARDINO RESTA

Orario: 19:00-21:00 con possibilità di cena a seguire

Cosa: “Elezione miglior rosso dell’anno”

Luogo: ristorante LA PARIGINA

Orario: 21:30-23:00 con possibilità di cena a precedere.

Cosa: “Il Cerasuolo: il miglior rosato d’Italia (e quindi del mondo)?”

Luogo: ristorante LA VECCHIA POSTA

Orario: dalle 23:00 in poi

Cosa: “Ron Caney e cioccolato d’autore: lo storico rum cubano che tanto piaceva a Fidel”

(evento offerto da CubaClub, distributore in esclusiva per l’Italia; cioccolato di Cioccolateria Origine – Popoli)

tutti gli eventi sono organizzati in forma privata, a numero chiuso e su prenotazione al 3357533346, negli spazi all’aperto dei più suggestivi ristoranti del paese

MEDIA PARTNER: VIRTU’ QUOTIDIANE

SERVIZIO A CURA DI: FIS – FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER ABRUZZO CENTRALE – Delegazione Marsica e Piana del Cavaliere

SI RINGRAZIANO GLI SPONSOR: VIVAI SANTILLI (AVEZZANO) – RON CANEY CUBACLUB – OSTERIA SESTINI – BERE LAB by SABATINI B&F