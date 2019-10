Al via la seconda stagione del Teatro Off (Limits), ecco tutti gli spettacoli nella location del Castello Orsini

Avezzano. Sarà inaugurata il 23 novembre la seconda stagione del Teatro Off (Limits), con lo spettacolo del grande ed eccentrico artista Flavio Bucci, il celebre Don Bastiano in “Il Marchese del grillo”, che vanta una carriera teatrale, cinematografica e televisiva di oltre cinquant’anni. La seconda stagione del Teatro Off, si svolgerà sempre nella suggestiva location del Castello Orsini, divenuta ormai sede del teatro d’autore e indipendente.

I direttori artistici Alessandro Martorelli e Antonio Pellegrini hanno presentato la programmazione della seconda stagione in occasione della conferenza stampa che si è svolta lo scorso 5 ottobre nella sala consiliare del Comune di Avezzano, alla presenza del direttore artistico del teatro dei Marsi, il noto attore marsicano Lino Guanciale, del dirigente alla cultura Massimo De Sanctis e del sub commissario al Comune di Avezzano, la Maria Assunta Rosa. La stagione teatrale OFF va a completare ed arricchire la già rinomata e popolare stagione del teatro di prosa del Teatro dei Marsi diretta da Lino Guanciale. E’ stato infatti presentato uno speciale abbonamento combinato a prezzo scontato per chi vuole godere di tutte e due le programmazioni.

“Ringraziamo Lino Guanciale e Massimo De Sanctis per aver creduto in questo nostro progetto e per dare ancor più lustro alla nostra stagione”, sottolineano Antonio Pellegrini e Alessandro Martorelli, “la nostra sarà una collaborazione importante e che porterà Avezzano e la cultura teatrale marsicana ad essere un punto di riferimento per l’intera regione Abruzzo”. Fanno parte dello staff organizzativo il fundraiser Rosario Idrofano, che si occupa di Fundraising e PR, lo staff di produzione composto da Enrica Di Domenico, Cati Origa e Alessandro Scafati e la “Moonlight” di Roberto Perugini che cura la parte di regia di tutti i video promozionali per web e social.

Alla “JP Events & Communication” di Iolanda Petricca è affidata la gestione della comunicazione strategica sui social. New entry nella squadra, la project manager Cinzia Pace che da anni si occupa della pianificazione e gestione di eventi per la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, che si occuperà della gestione organizzativa, finanziaria e strategica del progetto. Si possono acquistare gli abbonamenti presso il punto informativo di Largo Pomilio ad Avezzano.

Di seguito sono riportati gli spettacoli in programmazione. Si tratta di spettacoli che hanno già avuto rilevanza mediatica e riconoscimenti. Sabato 23 novembre è in programma lo spettacolo di e con Flavio Bucci “E pensare che ero partito così bene”, il 13 dicembre “Richiesta di amicizia” di e con Margherita D’Onofrio, il 17 gennaio “La strategia del colibrì” di Massimiliano Vado, il 14 febbraio “Cosa Beveva Janis Joplin”, di Roberta Lidia De Stefano. Si riparte poi il 20 marzo con “Solo di passaggio”, di Alessandro Izzo, con uno spettacolo vincitore del primo concorso nazionale per autori “Teatro in cerca d’autore” della città di Avezzano, il 17 aprile con “Croce e delizia signora mia…” di e con Simona Marchini e il 15 maggio con “Follia d’ufficio” di Alessandro Martorelli.

Inoltre da quest’anno ci sarà la possibilità di acquistare un abbonamento unico per la Stagione di Prosa del Teatro dei Marsi e la Stagione di Teatro Off ad un prezzo vantaggioso.