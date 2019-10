Al via la seconda stagione del Teatro Off (limits) al castello Orsini, ecco tutti gli attori e gli spettacoli in programma

Avezzano. Parte il 23 novembre, la seconda stagione del Teatro Off (Limits) che promette di essere ancora più divertente e coinvolgente, con un cartellone molto ricco e prezzi super accessibili. Ancora una volta la stagione si svolgerà in una delle location più affascinanti sul territorio marsicano, ovvero il Castello Orsini Colonna di Avezzano.

I Direttori artistici Alessandro Martorelli e Antonio Pellegrini sono al lavoro: “Sulla base dell’ottima riuscita della prima stagione con 76 abbonamenti e una media di 123 spettatori a spettacolo, possiamo giudicare la prima stagione un successo sia sulla base dei numeri, che su quella delle critiche. E’ stato naturale per noi riproporre una seconda stagione di Teatro Indipendente Off (Limits) ancora più completa e prestigiosa della precedente”. Queste le parole di Antonio Pellegrini, a cui si aggiunge l’analisi di Alessandro Martorelli: “Questo tipo di cartellone teatrale nasce come dimostrazione del fatto che oltre ai nomi più conosciuti e noti del panorama teatrale e televisivo prestato al teatro, esiste un vasto sottobosco di professionisti che realizza spettacoli di spessore elevatissimo. Queste valide realtà però, letteralmente sgomitano per ritagliarsi il loro piccolo spazio e la loro consequenziale sopravvivenza. La nostra idea, perciò, è quella di continuare a dare visibilità anche ad attori e compagnie teatrali che ruotano attorno a quel circuito troppo spesso banalmente liquidato come indipendente”

I due direttori artistici ringraziano in primis l’Amministrazione comunale, gli sponsor, gli official partners e tutti coloro che stanno contribuendo alla realizzazione di questo ambizioso progetto: far in modo che il castello Orsini abbia la giusta valorizzazione sociale e culturale e torni a risplendere grazie ad una stagione teatrale di qualità e che punta ad essere ancora più popolare nel territorio marsicano.

Fanno parte dello staff organizzativo il produttore esecutivo Rosario Idrofano, che si occupa di fundraising e pr; lo staff di produzione, ovvero Enrica Di Domenico, Cati Origa e Alessandro Scafati e la “Moonlight” di Roberto Perugini che cura la parte di regia di tutti i video promozionali per web e social. Alla “JP EVENTS & Communication” di Iolanda Petricca è affidata la strategia di comunicazione, l’ufficio stampa, PR- Digital PR e la logistica degli spettacoli.

New entry nella squadra, la project manager Cinzia Pace che da anni si occupa della pianificazione e gestione di eventi per la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale. Di seguito vengono riportati gli spettacoli che verranno inseriti in cartellone. Si tratta di spettacoli che hanno già avuto rilevanza mediatica e riconoscimenti.

Spettacoli in programma (in abbonamento)

– Sabato 23 Novembre 2019 E pensare che ero partito così bene – di e con Flavio Bucci

– Venerdì 14 Dicembre 2019 Richiesta di amicizia di e con Margherita d’Onofrio

– Venerdì 17 Gennaio 2020 La Strategia del Colibrì – di Massimiliano Vado

– Venerdì 14 Febbraio 2020 Cosa Beveva Janis Joplin – di Roberta Lidia De Stefano

– Venerdì 20 Marzo 2020 Solo di Passaggio – di Alessandro Izzo (Spettacolo Vincitore del 1° Concorso Nazionale per autori “Teatro in cerca d’autore” città di Avezzano)

– Venerdì 17 Aprile 2020 Croce e Delizia Signora Mia… – di e con Simona Marchini

– Venerdì 15 Maggio 2020 Follia d’ufficio – di Alessandro Martorelli

Spettacoli in programma (fuori abbonamento)

– Data da definire Roba da Matti – di Vincenzo Olivieri

Costi: Abbonamento intera stagione € 60,00 – Abbonamento ridotto € 50,00 – Biglietto singola serata € 10,00 – Biglietto fuori abbonamento € 15,00. Inoltre da quest’anno ci sarà la possibilità di acquistare un abbonamento unico per la Stagione di Prosa del Teatro dei Marsi e la Stagione di Teatro Off ad un prezzo vantaggioso. Per info e contatti: Associazione “Teatranti Tra Tanti” – Compagnia Artistica “Assioma” – 366.65.55.303 – info@teatrantitratanti.it – assiomacompagniartistica@gmail.com