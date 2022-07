Al via la seconda edizione del torneo di calcio a 5 femminile a Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. Inizierà il 25 luglio 2022, a Luco dei Marsi, la seconda edizione del torneo di calcio a cinque femminile, che si svolgerà nel campetto in piazza Gramsci.

Sono richiesti per l’iscrizione 160 euro a squadra più 4 euro a giocatore per la quota assicurativa. Il termine per le iscrizioni è fissato al 23 luglio 2022.

Il primo premio consiste in una cena per dieci persone alla trattoria “Il caminetto”, mentre le seconde e le terze classificate avranno diritto ad un pacco alimentare. Sono previsti anche dei trofei per le prime tre squadre.