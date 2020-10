Al via la sanificazione della scuola e del municipio di Canistro, Di Paolo: prevenzione indispensabile

Canistro. Questa mattina il sindaco di Canistro, Angelo Di Paolo, ha ricevuto da Giuseppe Di Giannantonio, direttore commerciale di Vitha Group, i sistemi di sanificazione Beyond con tecnologia ACTIVE PURE AERUS by NASA. Tali sistemi saranno utilizzati, come ricorda il primo cittadino rovetano, per la sanificazione di scuole e municipio, esempio già seguito da diversi altri sindaci che hanno scelto di adottare i medesimi dispositivi.

Una campagna, quella che prende il via grazie all’arrivo dei suddetti dispositivi di sanificazione, che al momento riguarda i due principali centri di aggregazione al chiuso del paese. Non è da escludersi, però, che nelle prossime settimane tali misure preventive possano trovare applicazione anche in altri punti di Canistro.