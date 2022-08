Al via la regolamentazione del flusso turistico sui sentieri del parco per tutelare l’orso

Pescasseroli. Partirà da sabato e andrà avanti fino a settembre la regolamentazione del flusso turistico sui sentieri C5 e B4 per la tutela dell’orso bruno marsicano. Come tutti gli anni in estate arriva il numero chiuso su alcuni sentieri particolarmente delicati per la presenza dell’Orso bruno marsicano, così come avvenuto, una settimana fa, per il camoscio.