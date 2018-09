Al via la raccolta Tekneko degli oli vegetali esausti nel Comune di Avezzano

Avezzano. Al via la raccolta degli oli vegetali esausti nel Comune di Avezzano. Sono previsti degli incontri informativi per far conoscere questo nuovo servizio offerto da Tekneko in città. Il primo seminario si terrà oggi alle 18 nella sala convegni del Comune di Avezzano, il secondo è previsto domani alle 8 all’info point del mercato di Avezzano, dove sarà possibile ritirare il contenitore apposito per la raccolta degli oli vegetali esausti. Poi ce ne sarà uno domenica 9 nella chiesa Madonna del Passo, dove sarà possibile ritirare il contenitore e poi sabato 15 settembre nella piazza di Paterno, anche in questo caso ci sarà la possibilità di ritirare il contenitore apposito per la raccolta degli oli vegetali esausti.

