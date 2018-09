Al via Agrimensor: l’attraversamento del monte Salviano ed il prosciugamento del lago fucino

Avezzano. Nei giorni 29 e 30 settembre 2018 torna la quarta edizione di Agrimensor, evento ideato e promosso dall’Associazione Culturale Convivium di Avezzano. La manifestazione si avvale del patrocinio e supporto del Comune di Avezzano, della Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano, ed il patrocinio Consorzio di Bonifica Ovest bacino Liri-Garigliano, e la preziosa collaborazione di Ethnobrain Marsica e la community Discover Marsica.

Ospite di quest’anno il Prof. Lothar Weis, socio onorario della Convivium, docente tedesco di arte e scienze delle costruzioni da sempre studioso appassionato alla storia del prosciugamento del Lago Fucinus e delle tecniche agrimensorie e costruttive impiegate dagli antichi romani per realizzare la grandiosa opera idraulica: “L’Emissario del Fucino”. Le sue machinae verranno allestite durante la manifestazione.

A dare maggiore lustro e rilevanza all’iniziativa, è prevista l’inaugurazione del sentiero “Salvia Officinalis”, che ricade all’interno della Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano. Domenica 30 avrà luogo un “Archeotrekking” che partirà dal sito dei Cunicoli di Claudio fino a raggiungere la cosiddetta “via dei Marsi”.Un cammino alla scoperta delle bellezze naturali e culturali del territorio lungo un itinerario a piedi attraverso il quale ricostruire le varie vicende legate al Prosciugamento del Fucino.

In merito all’evento, queste le parole del Presidente Paolo Farina: “Tale sentiero, oltre ad avere una grande importanza dal punto di vista naturalistico ed escursionistico, ampliando la stessa sentieristica della “Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano”, assume una particolare valenza storico-culturale poiché, l’ascesa del monte nel tratto in questione, fu compiuta dagli antichi tecnici romani per effettuare misurazioni preliminari la realizzazione dell’emissario di Claudio. Inoltre il sentiero può mettere “in rete” e collegare il patrimonio culturale del nostro territorio, rendendolo fruibile ad un pubblico più ampio. Un ulteriore valore aggiunto, che conferisce prestigio alla stessa manifestazione”.

Per la partecipazione all’Archeotrekking è gradito la prenotazione.

Info: 338 4299074 oppure scrivendo a info@associazioneconvivium.it

Di seguito si allega programma completo e locandine evento.

Programma 29 – 30 settembre 2018

sabato 29/09/2018

ore 15:00 Visita presso l’Incile Torlonia.

ore 16:30 Visita al Parco Archeologico dei Cunicoli di Claudio e discesa al Cunicolo del Ferraro. Allestimento delle antiche machinae – Archeologia Sperimentale e laboratori con il Prof. Lothar Weis.

ore 18:30 conclusione evento.

30-09-2018

ore 10:00 Inaugurazione del “sentiero Salvia Officinalis”. Durante la passeggiata si effettueranno dimostrazioni di tecniche agrimensorie, fino a raggiungere la “via dei Marsi”.

Ore 13:00 Ritorno al sito dei Cunicoli di Claudio. A seguire pranzo al sacco a carico dei partecipanti, e rinfresco offerto dall’Associazione Convivium.

Ore 15:00 Visita presso l’Incile Torlonia.

ore 16:30 Visita al Parco Archeologico dei Cunicoli di Claudio e discesa al Cunicolo del Ferraro. Allestimento delle antiche machinae – Archeologia Sperimentale e laboratori con il Prof. Lothar Weis.

ore 18:30 conclusione evento.