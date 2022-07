Al via la progettazione per i lavori di messa in sicurezza dell’ingresso a Castelnuovo

Avezzano. Castelnuovo, il Comune dà il via alla progettazione per i lavori di allargamento e messa in sicurezza dell’ingresso alla frazione. Con l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva e coordinamento, via San Pancrazio potrà essere rimessa a nuovo. Grazie ai 150 mila euro intercettati dall’amministrazione comunale e derivanti dal Ministero degli Interni, si potrà realizzare l’intervento.

Il finanziamento fa parte di quello più ampio, da 3 milioni 125 mila euro, di fondi ministeriali per gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per la città di Avezzano i fondi sono destinati a sei interventi, tra i quali i marciapiedi di via Roma in direzione dei centri commerciali lungo la Tiburtina Valeria dove il contributo ministeriale ammonta a 380 mila euro, l’adeguamento sismico dei sottopassi di via Don Minzoni (920mila euro) e di via L’Aquila (1 milione e 85mila), via Sant’Andrea (240mila euro) e via Nuova (350mila euro).