Ippodromo dei Marsi di Tagliacozzo, al via la nuova stagione. Tutto pronto per la giornata di Gran Premi

Tagliacozzo. La riunione 2018 dell’Ippodromo dei Marsi giunge al suo culmine, con la nona giornata di corse, molto attesa sotto il profilo spettacolare e agonistico. Il convegno, che distribuisce un montepremi complessivo di 45.400 euro, ha come evento di punta il Gran Premio Città di Tagliacozzo (quinta corsa, ore 18:40), handicap sulla distanza di 2150 metri che vede un parterre di 11 cavalli molto equilibrato e dall’elevato valore tecnico, corsa scelta non a caso come Tris Nazionale.

Apre il programma alle 16:25 l’interessantissimo Premio M.Ciamei, corsa per Gentlemen Rider e Amazzoni che promette un eccezionale impegno sotto il profilo agonistico. Segue il Premio C.Garofalo, dedicato ai cavalli di 3 anni, con un pronostico incertissimo. Ai velocisti è dedicato il Premio Carrera Service, seguito dal Premio Roxy, sui 2150. Chiude il convegno il Premio Modul Art, corsa per velocisti di 2 anni. A fare gli onori di casa, la conduttrice e giornalista di Snai Sat Micol Fenzi, che presenterà la giornata con interviste ai partecipanti. La giornata vedrà, inoltre, la partecipazione delle autorità del Comune di Tagliacozzo che presenzieranno alla premiazione del vincitore del Gran Premio.

Articolo precedente A Sante Marie il concorso di poesia Anziani…ricordi sarà dedicato ai suoni e colori della festa patronale