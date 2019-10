Al via la nuova edizione di Crescere in digitale di Confartigianato di Avezzano, ecco tutte le informazioni

Avezzano. Al via la nuova edizione 2019/2020 di “Crescere in Digitale”, progetto attuato da Unioncamere in partnership con Google, promosso dall’Anpal, l’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

Il progetto è volto a promuovere, attraverso l’acquisizione di competenze digitali, l’occupabilità di giovani che non studiano e non lavorano e investire sulle loro competenze per accompagnare le imprese nel mondo di Internet.

Anche quest’anno Confartigianato Imprese Avezzano è sede ospitante per lo svolgimento di tirocini retribuiti di 6 mesi, a cui possono partecipare giovani iscritti a Garanzia Giovani che non lavorino e non frequentino corsi di studio o di formazione.

Il progetto prevede un percorso formativo di 50 ore di lezioni online con test ed attestato finale rilasciato da Google, valevole ai fini della redazione del curriculum vitae, un laboratorio di incontro e conoscenza delle imprese e un tirocinio formativo di 6 mesi nel quale verranno retribuiti 500 euro al mese presso un’azienda ospitante.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici di Confartigianato Imprese Avezzano in via S. Donatoni 56 ai seguenti numeri 0863-413713/26282 oppure scrivere una email a info.confartigianatoavezzano@gmail.com.