Al via la Marsican Super League, la prima edizione del torneo di calcio a 8 dell’Asd Pucetta

Avezzano. Al via la prima edizione della Marsican Super League. Il primo torneo di calcio a 8, sul nuovo campo sintetico di Antrosano, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica “Pucetta”.

La 5 giorni di torneo, in programma dal 21 al 26 giugno, si suddivide in due gironi all’italiana di 4 squadre e poi la fase finale con semifinale e finali.

Ogni squadra potrà partecipare al torneo, con un costo di iscrizione di 150 euro, contestualmente alla consegna del modulo di iscrizione agli organizzatori. Il termine perentorio per presentare domanda di iscrizione è il 14 giugno. Le date e gli orari delle partite che saranno comunicati ad ogni responsabile di squadra al momento della definizione di calendario e gironi.

Per quanto concerne la composizione delle rose, la lista dei partecipanti dovrà prevedere un minimo di 8 giocatori ed un massimo di 13: sono ammesse liste miste composte da donne e uomini. La lista che viene presentata al momento dell’ iscrizione non potrà essere aggiornata e pertanto i partecipanti al torneo dovranno rimanere tali, pena la sconfitta della squadra nella gara in epigrafe o la squalifica dal torneo.

Ogni singolo partecipante dovrà presentare un certificato medico di sana e robusta costituzione o un certificato medico – sportivo (originali o copie) in corso di validità. I dati dei singoli partecipanti al torneo verranno trattati secondo la legge sulla privacy. Il regolamento applicato sarà quello ufficiale per i campionati federali di calcio a 8.

La prima edizione del Marsican Superleague è strutturato con 2 gironi da 4 squadre. Verranno attribuiti 3 punti in caso di vittoria e un punto in caso di pareggio tra le contendenti. Le partite saranno composte da due tempi della durata di 25 minuti ciascuno, più eventuale recupero decretato dall’arbitro. Non c’è limite alle sostituzioni, purché queste siano effettuate a gioco fermo.

Le prime due squadre di ciascun girone accederanno alla semifinale. La classifica di ciascun girone sarà determinata considerando nell’ordine: i punti in classifica, miglior classifica negli scontri diretti, differenza reti totale, gol fatti e, infine, lancio della monetina. La prima e la seconda classificate nel girone A si scontreranno rispettivamente con la seconda e la prima classificate nel girone B.

Superata la fase a gironi, si accederà a quella ad eliminazione diretta. In caso di parità si andrà ai tempi supplementari della durata di 5 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, si andrà ai rigori. Durante la fase dei calci di rigore, ciascuna squadra avrà a disposizione 5 tiri dal dischetto. In caso di parità si andrà ad oltranza.