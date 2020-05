Al via la Fase 2, ad Avezzano negozi aperti dal lunedì al sabato dalle 7 alle 21

Avezzano. Un’apertura straordinaria fino alle 21 per permettere a tutti di fare acquisti senza creare assembramenti. Questa la decisione presa ieri durante un incontro in Comune tra i dirigenti e i rappresentanti delle associazioni di categoria. L’obiettivo comune è quello di dare la possibilità a tutti di lavorare anche oltre l’orario previsto e riuscire così ad accogliere tutti i clienti.

Ieri, durante l’incontro in Comune coordinato dal sub commissario Natalino Carusi, è stato deciso di stabilire l’orario di apertura dei negozi alle 7 e quello di chiusura alle 21. “E’ un’opportunità per tutti i commercianti”, ha spiegato il presidente di Confcommercio Avezzano, Giuliano Montaldi, presente all’incontro insieme a Carlo Rossi (Confesercenti) e Fabrizio Bellisari (Cna), “l’orario dalle 7 alle 21 per tutte le attività e fino alle 2 di notte per i pub è ovviamente provvisorio e sarà in vigore fino ai primi di giugno quando ci saranno ulteriori modifiche”.

Una spinta per ripartire, quindi, e dare a tutti la possibilità di lavorare in tranquillità. Gli ingressi nei negozi sono limitati, si può entrare in pochi e spesso si creano file fuori dalle porte d’ingresso. Grazie al nuovo orario tutti potranno allungare l’orario di apertura e snellire le eventuali code che si creeranno.