Al via la distribuzione dei buoni spesa a Celano, attivata la rete solidale con le parrocchie locali

Celano. E’ iniziata la distribuzione dei buoni spesa a Celano e grazie alla solidarietà di alcuni commercianti è stata attivata una rete solidale per aiutare tramite i sacerdoti le famiglie più in difficoltà.

“Oggi inizia la distribuzione dei primi buoni spesa da parte dell’ufficio sociale in via della Stazione n.69, ex sede Polizia Locale per coloro che ne hanno fatto richiesta venerdì scorso e per i quali sono state eseguite le relative procedure amministrative”, ha commentato il sindaco Settimio Santilli,

“sono state invece già fatte le prime consegne di pacchi attraverso una scorta di prodotti alimentari donati da Conad attraverso l’amico Marco Marinucci che ringrazio accoratamente, e che abbiamo riservato ai casi più urgenti avvalendoci anche della stretta collaborazione dei parroci e sacerdoti locali”.