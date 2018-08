Al via la disinfestazione degli alberi nelle strade del quadrilatero, ecco tutti gli orari

Avezzano. Al via la disinfestazione degli alberi nel quadrilatero marsicano. Il comune, attraverso una nota, ha comunicato che il giorni 28 e 29 agosto, dalle ore 01:00 alle ore 06:00, sarà effettuato un intervento di disinfestazione degli alberi in tutte le strade ricadenti all’interno del Quadrilatero.

Via Montello, via Monte Velino, via Roma e via XX settembre saranno le strade interessate dall’intervento.

Il Comune ricorda ai cittadini di tenere chiusi gli infissi esterni delle proprie abitazioni, evitare di stendere i panni all’esterno e riparare animali domestici e di allevamento.